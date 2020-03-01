繼中油宣布新冠肺炎確診病例激增引發恐慌，國際原油價格大跌，汽、柴油價格每公升分別降價0.8及0.9元後，3月份氣價也聯袂調降。其中，家用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷及混合丙丁烷每公斤各調降1.4元；20公斤裝瓦斯每桶可調降28元。

另，車用液化石油氣每公升調降0.8元；國內天然氣價格則平、不調漲。

中油表示，近期國際液化石油氣價格下滑，109年3月國際液化石油氣合約價 Cp較上（2）月下跌，依液化石油氣計價公式計算結果，液化石油氣每公斤應調降2.7元，依調價機制原應先回補先前吸收之每公斤6.5元。

不過，為減輕民眾負擔並共同防疫，3月每公斤僅回補1.3元，另尚未回補之每公斤5.2元將於日後國際價格跌價時再行回補；調整後液化石油氣每公斤調降1.4元。天然氣部分則配合政府防疫期間穩定物價政策，不調漲。

(工商 )