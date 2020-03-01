歷經4年多的修訂與大陸全國人大常委會四輪審議，新「證券法」自3月1日起正式生效。其中，註冊制全面推行、分步實施，提高證券違法違規成本、完善投資者保護制度等重要內容入法，也將大陸資本市場帶入新周期。

澎湃新聞報導，新證券法內容主要有十個方面，包括對證券發行制度的修改完善；大幅提高違法成本；專章規定投資者保護制度；進一步強化資訊披露要求；完善證券交易制度；取消多項行政許可。

以及進一步規範中介機構職責履行；建立健全多層次資本市場體系；強化監管執法和風險防控；擴大證券法適用範圍，增加存託憑證為法定證券，將資產支持證券和資管產品寫入證券法等。其中，在證券發行制度層面，明確全面推行註冊制，被視為本次證券法修訂的最大變革之一。

新法生效後，註冊制從法律上擴大至所有的證券品種，未來將不僅局限於科創板此一板塊施行註冊制，而會是所有板塊都施行註冊制。可以預見，核准制即將成為歷史。

此外，大幅提高違法成本也成為市場關注的焦點。根據新證券法，證券交易內線消息的知情人或非法獲取內線消息的人違反規定從事內線交易的，責令依法處理非法持有的證券，沒收違法所得，並處以違法所得一倍以上、十倍以下的罰款。

對於欺詐發行行為，從原來最高可處募集資金百分之五的罰款，提高至募集資金的一倍；對於上市公司資訊披露違法行為，從原來最高可處以人民幣（下同）60萬元罰款，提高至1,000萬元；對於發行人的控股股東、實際控制人組織、指使從事虛假陳述行為，或者隱瞞相關事項導致虛假陳述的，規定最高可處以1,000萬元罰款等。

川財證券研究所所長陳靂在2月底發表的研究報告中指出，新證券法規定，要以全面推行註冊制為證券發行的基本定位，不再規定核准制，取消發審委，並公司債券的發行條件對大幅度簡化。相比於此前，註冊制的全面推行能夠提高資本市場運行效率，緩解此前IPO堵塞現象；並透過加強供給，改善目前資本市場的定價機制，引導市場資金「價值投資」。

值得注意的是，此次修訂特別將發行股票應當「具有持續盈利能力」的要求更改為「具有持續經營能力」，向下拓寬大陸資本市場的包容性，新三板、創業板等貼合中小民營企業融資的市場板塊，有望率先開啟存量改革，資本市場對中小民營企業的扶持力度有望增強。

(工商 )