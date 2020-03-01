50歲的法國女神茱莉蝶兒（Julie Delpy）推新作《複製柔伊》，該片當時拍攝時資金籌措遇到瓶頸，只因作品與她以往的愛情喜劇大相逕庭，讓投資人卻步，也讓茱莉蝶兒一度身心受挫。投資人認為茱莉蝶兒就是愛情喜劇的代表，就連觀眾也是如此。事實上，以《愛在黎明破曉時》、《愛在日落巴黎時》及《愛在午夜希臘時》3部曲在影迷心中奠定女神形象的茱莉蝶兒，演而優則導，升格當導演的她，在本片之前已經有6部自編自導自演的作品。

她表示《愛在》3部曲空前的成功，讓她在籌拍第1部導演作品《巴黎二日情》時成功取得資金，因為投資者覺得這個類型很安全。然而她卻將這樣的「既定印象」視為瓶頸，「我對劇情片、驚悚片以及科幻片也充滿熱情，如果你是我，你就會知道那有多麼不容易。大部分觀眾對我的印象都停留在《愛在》三部曲，雖然那也是部分的我，但是為了擁有其他形象，我必須持續奮戰，因為愛情喜劇並不是百分百的我。」

《複製柔伊》的劇組原本一切準備就緒，預計在2017年的11月開拍，卻面臨其中一名投資方突然決定撤資，茱莉蝶兒一方面氣急敗壞，同時又身心受挫，花了6個月的時間，生活才回到正軌。茱莉蝶兒表示：「我相信撤資事件的原因是性別歧視，投資者拒絕將『賭注』下在女性電影工作者身上。」雖然在她過去的演藝生涯中也曾面對諸如此類的性別歧視，但是這一次的挫敗令她心碎。

所幸，曾經以《再見列寧》獲得歐洲影帝的丹尼爾布爾也加入演出陣容，並首次擔任影片的幕後監製，帶來了德國方面的投資，最後，更由華納影業取得《複製柔伊》在德國的發行權。加上來自法國以及英國的資金挹注，最後的資金缺口則由茱莉蝶兒想出了類似抽獎方式：提供部分資金可以得到部分角色的演出，甚至是可以和她本人共進早餐等獎項，最後所有資金到位，得以順利開拍。對於性別歧視，茱莉蝶兒表示「投資者沒有理由懼怕女性電影工作者，我希望那樣的時代已經過去了。」《複製柔伊》將於3月13日在台上映。

(中時 )