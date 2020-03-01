台灣職業女網一姊謝淑薇在杜哈女網賽摘下女雙冠軍，新一周世界排名將重返世界第1，而小薇今天透過臉書粉專質疑體育署奧運補助，中華民國網球協會也做出說明。

謝淑薇提到，經過中東賽事奮戰後，她的奧運雙打在報名截止前排名前十妥當，但目前為止她還沒收到任何奧運補助款，或是能幫助選手備戰奧運的實際操作執行，也指出奧運教練選訓規則尚未出爐，並收到回覆是4月才會出來。

針對謝淑薇的疑惑，網協今天下午回應，教育部體育署優秀潛力計畫是為每年固定常態型補助績優網球選手，因爲網球運動的特性，取得奧運參賽資格的選手，體育署會有補助專案經費，謝淑薇自2019年法國公開賽後表明願代表中華隊出征東京奧運，協會隨即向體育署爭取將謝納入優秀潛力計畫補助，也就是單、雙打世界排名入選補助名單，每年度分兩階段（每階段70萬) ，謝淑薇從2019年下半年開始進入補助計畫。

網協補充，由於網球運動職業化性質，沒有針對各綜合性賽會的國家隊集訓，都是配合職業選手以賽代訓經費補助。東京奧運網球資格將以2020年6月8日，也就是今年法國公開賽結束後世界排名為主，體育署屆時也將依據里約奧運補助模式補助入選奧運資格之選手。

至於選手、教練遴選辦法，網協表示依據體育署相關規定，已於2018年11月23日公告選手、教練遴選辦法，可於中華民國網球協會官網頁面點擊賽事資訊，再點選綜合性賽事，點擊該頁面第1項「2020年第32屆東京奧林匹克運動會」就可查到所有相關資訊，國家運動訓練中心官網也依規定同步公告。

(中時 )