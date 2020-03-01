警方統計，北市3年來的行人交通事故死亡人數中，65歲以上長輩占有高達近7成，圖為7旬婦於2月27日在重慶北路遭公車撞斃現場。（警方提供／張穎齊台北傳真）

北市1名7旬婦2月27日於重慶北路的上班尖峰時段，從車陣中闖紅燈穿越馬路時，慘遭公車撞死，不勝唏噓。市警局交通警察大隊統計，2017年至今年1月，北市行人交通事故死亡有86人，其中65歲以上高齡長者就有60人，占死亡人數比例近7成，警方對此提醒民眾，多叮嚀家中長輩要有正確的用路觀念。

警方指出，北市3年1個月間的行人交通事故死亡人數達86人，之中65歲以上高齡長者占死亡人數比例69.8％，足見高齡長者的交通安全，極度需要全民共同重視改善，所以呼籲民眾，主動提醒家中長者「行走人行道、無人行道時靠左側行走、穿越道路務必提高警覺、遵守號誌規定」。

警方分析，北市2017至今年1月共6442件行人交通事故中，車輛肇事主要原因以「行人穿越道不禮讓行人」占2293件最多，但行人自身負有的肇事原因，也包括「未依規定行走行人設施」、「未依號誌指示穿越道路」等，多達2689件。

交通大隊提醒民眾，汽車靠近行人穿越道時，若遇有行人穿越，無論有沒有交通指揮人員或號誌指示，都應該先暫停，讓行人先行通過；並提醒行人，有行人穿越道、人行天橋或人行地下道，就善加使用，並依照行人穿越專用號誌的指示，迅速穿越，同時叮嚀家中長者，要有正確的交通安全觀念，鼓勵搭乘大眾運輸，以減少交通事故發生。

(中時 )