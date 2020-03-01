新冠肺炎疫情蔓延，卻不斷傳出居家檢疫者失聯狀況，對此新北市長侯友宜今(1)宣布，早已經找好了3個集中檢疫點，「風光明媚、蠻遠的」，但不適合公佈，此外，若集中檢疫者故意趴趴走，「拍謝會叫你付錢，也會派警力二十四小時監看，完全讓你沒有任何一個機會。」

侯友宜進一步表示，這個部份跟外籍移工完全不一樣，外籍移工是協助安置，這些是居家隔離檢疫故意趴趴走，「要跟他說抱歉，抓來，不要說關，要集中管理。」

(中時 )