新北市備3集中檢疫點 侯友宜：警力24小時監看 16:392020/03/01 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今(1)視察五股垃圾山綠化成果。(吳亮賢攝) Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情蔓延，卻不斷傳出居家檢疫者失聯狀況，對此新北市長侯友宜今(1)宣布，早已經找好了3個集中檢疫點，「風光明媚、蠻遠的」，但不適合公佈，此外，若集中檢疫者故意趴趴走，「拍謝會叫你付錢，也會派警力二十四小時監看，完全讓你沒有任何一個機會。」 侯友宜進一步表示，這個部份跟外籍移工完全不一樣，外籍移工是協助安置，這些是居家隔離檢疫故意趴趴走，「要跟他說抱歉，抓來，不要說關，要集中管理。」 比酒精更方便好用 水神這些地點免費拿 (中時 ) #檢疫 #侯友宜 #新冠肺炎 #武漢肺炎 # COVID-19 #台灣 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 口罩戴錯仍被讚爆 正妹身分遭起底是「棒球界雅典娜」 10:002020/02/26 娛樂 用酒精防疫也要防火 陽光基金會提3不原則 11:462020/02/26 生活 因應228連假人潮 台東縣消防局辦理防疫演練 12:142020/02/26 生活 居家檢疫失聯侯友宜怒了！他爆：再犯就自費隔離 08:222020/02/27 政治 困武漢34天揭慘況 女模曝他「偷出門被拘留」 09:562020/02/27 娛樂 大馬歌手來台發片兼徵婚 「大家先來認識我」 14:522020/02/27 娛樂 防新冠肺炎 國道馬拉松延期 16:202020/02/27 生活 新冠肺炎疫情趨緩：口罩要戴多久？ 專家解答「時間點曝光」 13:272020/02/28 國際 義大利伊朗疫情升高 美警示非必要勿前往 11:372020/02/29 國際 癱瘓40年夠痛苦了...「月亮歌后」受疫情影響斷收入哭喊想活下去 09:162020/03/01 娛樂 政治熱門新聞 李佳芬過得好嗎？林佳新曝近況！韓粉：還有她... - 政治 菊姐的臉怎麼洗都沒這麼光！高雄韓粉Po二圖打臉罷韓 - 政治 蔡英文除夕在法鼓山氣噗噗 董智森揭祕 - 政治 「罷韓」三階段該怎辦？正妹韓粉：我們這次... - 政治 為何要「罷燕」？網看完3理由怒斥：太荒謬啦！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。