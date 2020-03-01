廣興紙寮傳承手工造紙文化與技藝。（廖志晃攝）

埔里鎮曾是日本、韓國及東南亞手工書畫紙最大的供應地，迄今仍有廣興紙寮等4家業者傳承技藝；南投縣無形文化資產審議會，審議通過將「埔里手工紙」公告登錄為傳統工藝，廣興紙寮負責人黃煥彰為技藝保存者。

文化局長林榮森指出，埔里的手工造紙業，始於清末時期，桃米里就有「紙寮坑」老地名；而依文獻溯源，埔里現存的手工造紙技術，則是由日本人引進和紙造紙技術奠基，全盛時期埔里的紙廠達到50家，成為日本、韓國及東南亞手工書畫紙最大供應地，在國際間樹立優質書畫紙的地位。

雖然，手工造紙業從鼎盛時期的繁華，逐漸消失，廣興紙寮仍堅守保存傳統的手工造紙工藝產業與文化；重要的手抄紙工藝技術保存者，除了黃煥彰、黃巫孟雀，還有「抄紙藝師」林廣、洪秋澄、林慶堂、蔡美鑾、蘇海龍等5人，以及「烘紙藝師」廖治、蔡阿蕊、張唯芳、陳玟琇、潘素珍、陳寶華等7人，總共14人。

廣興紙寮每一批紙張都有「紙張履歷」，每張紙都有「浮水印」，清楚記載紙張原料成分、規格、造紙師傅姓名等資訊；還提供手抄紙體驗，讓民眾了解造紙流程，並且親自抄出手工紙，更有助於紙工藝的發展與傳承。

(中時 )