彰化縣長王惠美（左四）虔誠祝禱，盼媽祖慈悲護佑眾生，安定民心，讓新冠肺炎疫情早日退散。（謝瓊雲攝）

彰化縣媽祖文化節活動今年活動尚未決定舉辦日期，13間參與公廟的媽祖神尊，今日齊聚王功福海宮坐鎮，舉辦聯合祈安消災法會。（謝瓊雲攝）

法會備有1500箱平安水，經法會加持將在2日下午兩點至五點，在全縣各鄉鎮市衛生所、13間媽祖宮廟，及彰化縣政府服務台等處開放民眾免費索取，每人限領一瓶、領完為止。（謝瓊雲攝）

今年王功漁火節及彰化媽祖祈福文化節活動，因遲遲「搏無杯」，無法決定舉辦日期；由縣府與縣內13家媽祖宮廟發起的聯合祈安消災法會，1 日在王功福海宮舉行開香儀式，法會後有1500箱平安水將放置各鄉鎮衛生所發送。

過去王功漁火節均在暑假期間登場、媽祖祈福文化節則在秋季媽祖得道昇天日期間辦理；王惠美就任縣長後推動將兩者合併擴大舉行，今年卻因疫情嚴峻，她兩度親自擲筊竟都擲無聖筊；最後在王惠美請示下，媽祖同意先辦法會安定民心，消災除疫盼讓疫情早日退散。

13尊各宮廟媽祖齊聚在爐主宮廟王功福海宮內坐鎮，鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮、社頭枋橋頭天門宮、田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、二林仁和宮、芳苑普天宮、溪湖福安宮等宮廟代表均參與法會。

這是20年來首度出現「搏無杯」的情況，王惠美表示，媽祖慈悲為懷，又很靈驗，相信此次法會能讓民心更加安定；她強調縣府防疫工作上緊發條，積極防堵疫情擴大，呼籲民眾全力配合「2不3要」原則，公私部門協力、齊心度過這一關。

另外，因新冠肺炎疫情嚴峻，被登錄為彰化縣無形文化資產的鹿港、福興「同安寮十二庄請媽祖」宗教盛事，也決定延期一年，明年再辦，由今年爐主宮廟新興仁興宮繼續擔任主辦。

(中時 )