「民航法遙控無人機專章」將在31日正式上路，新制規範自然人使用超過250克飛機就要註冊，交通部民航局今天起開放無人機免費註冊，並使用Line等社群軟體通知，9月30日前免收註冊費，10月1日起，每架註冊將收規費新台幣50元，若未依規定註冊，將罰新台幣3萬至15萬元，初期會以宣導及勸導為主，不會立即開罰。

遙控無人機專章修正草案，於2018年4月3日經立法院三讀通過、同月25日經總統公布；行政院於2019年6月10日核定「民用航空法」無人機專章的管理機制，並將於3月31日起生效施行。

自然人操作250公克以上的無人機，須辦理註冊，政府機關（構）、學校或法人所有的無人機，不分重量，一律註冊；民航局表示，所有人在管理資訊系統上完成註冊程序，並將註冊號碼標明於無人機上，即符合規定，註冊效期為2年，可在期限屆滿前30天內，檢附相關文件向民航局申請延展，未註冊或標明，可罰3萬至15萬元，並得沒入遙控無人機。

無人機註冊號碼以QR Code標示，可以標籤、鐫刻、噴漆或其他可辨別方式標明，標漆位置要在無人機的固定結構外部，且外部顏色應讓註冊號碼與背景明顯反襯，可明顯被肉眼辨識。

民航局表示，規範自然人須註冊的無人機重量是250公克以上，主要是參考美國及歐盟的作法；註冊初期以宣導及勸導為主，但若屢勸不聽，或對他人、建物造成傷害，就會採取開罰。

(中時 )