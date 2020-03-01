台中市議員王立任響應疫情指揮中心指揮官陳時中呼籲民意代表不要跑攤，1日在臉書發文，宣布暫停地方社區性活動或餐會，直至疫情穩定。（摘自王立任臉書）

疫情延燒不停，疫情指揮中心指揮官陳時中呼籲民意代表不要跑攤「不跑不失禮，跑攤增麻煩」，台中市議員王立任1日立即響應陳時中，在臉書發文宣布暫停地方社區性活動或餐會，直至疫情穩定。

王立任強調，「不跑不失禮，跑攤增麻煩，服務依然不間斷」，配合疫情指揮中心指揮官阿中部長呼籲民意代表不要跑攤的發言，宣布暫停地方社區性活動或餐會，直至疫情穩定。

王立任表示，跑攤的行程常在室內，為避免密閉空間或過近距離的接觸，所以在疫情嚴峻時，暫時停止地方社區性活動或餐會，「只為了我想守護的你們」。

王立任也向選民允諾，「地方防疫完全配合中央政策」、「守護海線民眾是立任最大的責任」。

此外，新科立委陳柏惟以影片表達早在疫情爆發時，已自律減少群聚的場所，他表示，個人在新冠肺炎爆發時，即以低密度、低風險的行程安排優先。

陳柏惟說，今年過年發春聯和紅包時，也因疫情取消行程

，地方人士感覺很可惜，但本來就應該因應疫情有所調整，針對陳時中呼籲，他本來就有在做，而且除了民代，還有地方頭人、社團人士如有這些群聚的跑攤行程，為了國家防疫

，為了人民安全，也應盡量減少。

台中市議員王立任響應疫情指揮中心指揮官陳時中呼籲民意代表不要跑攤，1日在臉書發文，宣布暫停地方社區性活動或餐會，直至疫情穩定。（摘自王立任臉書）

(中時 )