統一獅與中信兄弟進行熱身賽，兩隊全壘打滿天飛，共敲出多達8轟。中信兄弟陳家駒、陳文杰、周思齊、許基宏、林書逸，以及統一獅郭阜林、蘇智傑、楊家維都炸裂，不過兄弟打者火力更高一籌，全場敲出19支安打，以13比4大勝獅隊，獅隊吞下官辦熱身賽3連敗。

兩隊砲火猛烈，最大苦主是兄弟投手廖乙忠，他先發3.2局被敲6支安打，其中一半是全壘打，失4分、送出4次三振。獅隊打者郭阜林、蘇智傑、楊家維都從他手中敲出全壘打。

許基宏敲出全壘打。（中信兄弟提供／鄧心瑜傳真）

統一獅先發投手羅里奇主投3局，被打3支安打包含陳家駒的陽春炮，失2分、送出4次三振。不過退場後牛棚無法守住，洪心騏、賴泊凱、郭恆孝中繼1局都有失分，分別遭林書逸3分炮、許基宏2分炮、及周思齊和陳文杰單局雙轟狙擊。

相較之下兄弟牛棚較穩健，鄭佳彥、吳哲源、陳柏豪、蔡齊哲、吳俊偉、李振昌都沒有失分，最後兄弟全隊敲出19支安打，包含王威晨、林書逸3安猛打賞，以13比4大勝獅隊，拿下2連勝，而獅隊則是3連敗。

(中時 )