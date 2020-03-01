新北市長侯友宜今(1)召開應變會議，針對外籍移工若有發燒、咳嗽狀況，將協助安置適當場所，他下午前往五股垃圾山視察綠美化成果時也進一步表示，外籍移工這一塊，政府也許在防疫的過程中有所疏漏，「這個部分我也會補政府不足，做到位。」

侯友宜表示，今天與業者開會時，講了兩個重點，第一，若外籍勞工一進來就有發燒、咳嗽、呼吸症狀等身體不適，雇主跟仲介沒有辦法安置，「我也會找適當的場所、協助他們安置好，不過，他們要自行來付費，因為避免群聚感染。」

第二，他們一進來要拿到居留證、健保卡，還有一段時間，政府並沒有配發口罩，這部分的自我防護是不夠的，「我也會跟中央反映，新北市一定會帶頭先做，防疫絕對不要空窗期。

侯友宜說，現在疫情是全球化，不管外籍移工來自哪個國家，都要做好防備，同時，也給外籍移工的仲介朋友特別交代提醒，居家檢疫絕對不行趴趴走，趴趴走會集中檢疫管理，而且會追究仲介業者，「如果有故意隱匿，嚴格辦理，絕對不客氣。」

對於目前確診案例，新北市最多，侯友宜表示，新北市是最早以一級開設的方式，從過年前，就要求大家到人潮擁擠、密閉空間的地方，把口罩戴起來，「所以像上次補習班的孩子以及外籍照顧者，在整個公眾場所出現都戴起口罩」，整個公共領域，也沒有因為這兩個案例產生另外的問題。

侯友宜也呼籲，嚴格的自主健康管理才最重要的，在公共領域的消毒、環境衛生以及感染管控上，都要做在前面，不要等事情發生再來做，「我最近去看學校，學校孩子們真的很厲害，每一個問他內外夾弓大立腕，都琅琅上口、都會做，超強的，還會回去跟媽媽、爸爸衛教。」

(中時 )