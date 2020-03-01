行政院長蘇貞昌今（1）日在臉書表示，今天開始，酒駕會受到更嚴格的限制和處罰，也就是酒駕被吊銷駕照的人，重考駕照後車輛要裝酒精鎖1年。

蘇貞昌臉書指出，酒精鎖裝置後，沒有通過酒測無法啟動、每45分鐘到一小時還會要求駕駛人重新吹酒測一次，否則熄火後車輛鎖死，要拖回原廠才能解開。吊銷駕照的人想重考，要先上15小時的教育訓練。酒駕累犯三次，還要再去合格醫療機構接受酒癮評估治療，滿一年12次才能重新考照。這期間租用酒精鎖的費用、酒駕教育訓練學費、酒癮治療費用，請駕駛人自己付。

根據中央社報導，交通部年初也曾表示，酒駕累犯除了要重新考照之外，重新考照後1年內需自費在車輛上加裝酒精鎖，上路前酒測值需要未檢出才能發動，3月1日正式上路。

立法院去年三讀修正通過道路交通管理處罰條例部分條文，酒駕累犯機車罰新台幣9萬元、汽車罰12萬元，若再犯罰款將累加；駕駛人若酒駕，同車乘客最重可罰3000元。

交通部修正「車輛點火自動鎖定裝置安裝及管理辦法草案」，明定曾經酒駕或吊銷駕照的人，在重新考駕照之後，1年內需要駕駛裝有酒精鎖的車輛，裝設費用由酒駕者自付，3月1日上路。

交通部表示，裝了酒精鎖後，要上路前必須吹氣酒測，未檢出才能夠發動車子，如果有明顯的酒精濃度，就無法發動，每運轉45到60分鐘就必須再吹一次。

交通部指出，車輛點火自動鎖定裝置也明訂精準度，訂定未檢出的儀器設計極限值，參考EN 50436-1所規範儀器酒精濃度極限值為每公升0.09毫克，若吹氣酒精濃度試驗值低或等於此數值時，儀器可視為未檢出。

交通部說，且為了確保沒有其他人代為吹氣，會要求酒精鎖裝置需要有錄影等功能，駕駛必須定期下載相關資料，主管機關也將會定期查核，確保沒有代為吹氣的狀況。

交通部表示，如果未安裝或未使用酒精鎖可依法處6000元到1萬2000元的罰鍰，代為吹氣者也可處6000元到1萬2000元的罰鍰。

警語：

禁止酒駕，喝酒不開車、安全有保障

(中時電子報)