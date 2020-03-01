《76号恐怖書店》3/15起每周日於myVideo推出，日前釋出第二支短片預告《飢餓》，該片將由《人面魚》導演莊絢維執導，主要演員有鄭人碩、張書偉、饒星星。預告片中，看見演員張書偉不斷找尋東西吃，苦尋不著的他索性拿起礦泉水猛灌，還吞起牙膏，網友形容「這樣暴風式的吃法，怕了」。同時影片搭上文字寫著「70%的人，死後會下飢餓地獄」，搭配嚇人聲響及突然出現的纖細人聲，就已讓人汗毛直豎，但讓人驚嚇之餘，網友發覺片中出現的文字更饒富深意，包括後段出現『惡有惡報，時程已到，餓肚子只是開始。』故事寓言般的將《餓鬼道》融入其中，在講述人性貪欲中不也忘加進黑色幽默與反諷。

張書偉在《76号恐怖書店》系列之一《飢餓》狂灌水。(七十六号原子提供)

全片雖僅20多分長，但張書偉形容「這是我拍戲拍這麼多年來最累的一次，但是最累也最爽。」憶及拍攝期共五天幾乎每天都翻班，但卻超級有成就感，「除了猛灌水、吃冰塊、吞兩條牙膏外，我還要在地上爬又攀牆。」他興奮說出什麼東西都要來真的，殺青到現在還歷歷在目。

張書偉主演《76号恐怖書店》系列之一《飢餓》。(七十六号原子提供)

「七十六号原子」以恐怖驚悚為類型推出的首發作品《76号恐怖書店》，該劇集改編自不帶劍的小說《恐懼罐頭》，將由四部短片包含《租屋》、《計程車》、《捉迷藏》、《飢餓》所集結，該系列也被選為42屆金穗獎開幕片，當日映後有將邀請導演及主演們參與會談，導演莊絢維就曾以短片作品《塗鴉狗 SPOON》、《復仇》分別入圍金穗獎最佳動畫片、最佳劇情片。這回他帶來新作除了視覺駭人，音效添加驚魂感，同時備齊驚悚元素玩起警世梗，正式將恐怖滋味曲折出不同的韻味，讓角色陷進極其荒謬，卻又無法自拔的生命困境。

《飢餓》故事從男主角阿國(張書偉飾演)開始說起，跑了一晚夜車的阿國在貨車上醒來，飢腸轆轆的他想找東西吃，但跑遍整座城市，竟找不到任何地方有賣食物。不明所以的他尋遍了超商、小吃店，都沒有食物，只有鬼祟的賣家對他兜售過期的罐頭。阿國赫然發現，一覺醒來，在這個世界裡，吃東西竟成了一種罪！穿透暗夜，找不到東西吃的男主角其實另藏其因，正因懸念讓人起毛，才讓人想起會不會一切都有其因果輪迴，而他到底是個什麼樣的惡人，才會如此飢餓難堪，讓肉體備受折磨？真正起因已成為網友亟欲解開的謎底了。

張書偉主演《76号恐怖書店》系列之一《飢餓》。(七十六号原子提供)

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