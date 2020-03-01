新冠肺炎疫情仍在持續延燒，國際間的科學家持續針對新冠病毒進行研究，中國流行病學專家鍾南山帶領的團隊發現，新冠肺炎的致死率為1.4%，特殊病例潛伏期可長達24天，入院時有發燒的患者佔43.8%，只將重點放在發燒與否，恐會出現漏網之魚。

綜合陸媒報導，2月28日由中國工程院院士鍾南山領銜的〈中國2019新型冠狀病毒疾病的臨床特徵〉研究論文在著名醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）上正式發表。

該研究納入了2019年12月11日～2020年1月29日來自全中國31個省（市）共552家醫院的1099例確診患者，研究團隊發現，潛伏期大於14天的共13例（12.7%），而潛伏期大於18天的僅有8例（7.3%）。研究人員強調，單純根據最小和最大值來評估人群的潛伏期，容易引起誤解。

結論更顯示，在「症狀」方面，入院時有發燒的患者只佔43.8%，但住院期間有發燒的患者佔88.7%，第2個最常見的症狀是咳嗽（67.8%），噁心、嘔吐（5%）和腹瀉（3.8%）則很少見。新冠肺炎臨床特徵類似SARS，主要症狀是發燒咳嗽、較不常見腸胃症狀。

團隊也提醒，新冠肺炎患者不發燒的比例高於SARS和MERS，所以若只側重於「體溫」為初步檢測病例的定義，那就可能漏掉不發燒的患者。儘管新型冠狀病毒和SARS病毒具有「種屬相似性」，但一些臨床特徵仍可以區分新冠肺炎與SARS、MERS和季節性流感。

研究團隊指出，SARS、MERS和高致病性流感的一般傳播途徑包括飛沫傳播和接觸傳播，而新冠病毒的傳播途徑很可能也一樣。但目前已在腸胃道、唾液和尿液內檢出新冠病毒，所以仍須研究這些潛在傳播途徑。

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(中時電子報)