交通新制今天上路，包含酒駕累犯車輛要加裝酒精鎖，行政院長蘇貞昌在臉書發文表示，今天開始，酒駕會受到更嚴格的限制和處罰，呼籲民眾酒後不開車。

蘇貞昌表示，今天起酒駕被吊銷駕照的人，重考駕照後車輛要裝酒精鎖一年。沒有通過酒測無法啟動、每45分鐘到1小時還會要求駕駛人重新吹酒測一次，否則熄火後車輛鎖死，要回原廠才能解開。

蘇貞昌說，被吊銷駕照的人想重考，要先上15小時的教育訓練。酒駕累犯3次，還要再去合格醫療機構接受酒癮評估治療，滿1年12次才能重新考照。這期間租用酒精鎖的費用、酒駕教育訓練學費、酒癮治療費用，請駕駛人自己付。

他說，為了不讓酒駕肇事傷人、危及他人性命的憾事再發生，政府屢屢加重酒駕的罰金、刑期。現在開始，酒駕吊銷駕照後，重新考照的限制又重又複雜，講起來很多條，但是大家只要記一條：「開車不喝酒、酒後不開車 」就好。（編輯：蘇志宗）1090301

(中央社)