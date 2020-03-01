凱勝綠能（2246）進入2020年開春氣勢如虹，先是在第一個月即繳出亮眼的成績單，全新開發的第二代全新電動巴士首批12台已分別交付給客戶投入雙北地區的幹線公車服務，更分別於月底的26號及27號先後取得政府核定兩家客運公司共三案的附加價值率符合50％之資格文件及宣布完成新台幣1.6億餘元的增資案，為國內電動車產業在開春即氣勢如虹創造出一個好的開始。

相較目前國際市場上電動車產業多數仍屬小額虧損或打平情況下，近期凱勝綠能表現可說是相對亮眼，回顧該公司在2019的營收3.4億元成績對照2020開春的氣勢，其2020的後勢可期，更是為國內電動車產業帶來一個好的開始。

凱勝綠能此次增資，主要係為即將投產的馬稠後工廠生產設備之準備，同時為因應洽談中訂單之所需之料件採購之用，凱勝綠能董事長陳怡仁表示：此次增資案順利完成，除代表國內對於電動車產業前景看好，更是市場上對於凱勝綠能立足台灣展望國際供應鏈之願景的支持！又附加價值率的合格，更是政府對凱勝綠能立足台灣的肯定！而現行新款二代電動巴士國產比例更比一代車型來的高，其附加價值率勢將高於此次合格的一代車型。

陳怡仁更透漏，嘉義新廠啟用後，除目前現有低地板電動公車與認證中的中型公車外，更已建案進行新車型計畫，將有適合運量較低路線所適用的9米低地板電動公車及城際高速用電動客車兩款將於近兩年問世外，並著手針對18米雙節電動巴士進行先期開發建案。

同時，凱勝綠能在自動駕駛巴士領域也不缺席，現正積極與國內機關與廠商合作，由凱勝提供車輛，並整合國內通訊、感測與自動控制廠商來開發自動駕駛巴士。日後凱勝綠能嘉義廠將可供應國內所需之各款電動巴士與未來需求之各式電動商用車外，並將全力作為國內傳統車輛零部件產業轉型並打進國際電動車大廠零部件供應鏈之橋梁。

陳怡仁進一步指出，此次增資除前述作為新廠生產設備與洽談中訂單所需料件之用外，另一項發展重點就是將強化凱勝綠能在關鍵零部件之自主開發能量，首要將是規劃並啟動電動大客車底盤自主開發設計計畫，藉此達到並具備完整電動大客車底盤自主開生產能力，同時關鍵的三電部分，規劃透過底盤自主開發方式藉以整合多元化的國內車輛與機電零部件或系統廠商，除進一步提升國內電動大客車產業能量外，更關鍵的是在未來透過國內車輛與機電廠商的參與，並結合技術原廠的技轉、授權或認證，將原本在國際傳統車輛產業供應鏈佔有一席之地的台灣相關廠商藉以轉型，除供應國內內需市場需求外，更期許藉由凱勝與國內廠商一起攜手，與技術原廠搭起界接橋梁，將優質的MIT三電組件推進技術原廠的全球化供應鏈，藉以協助並達到政府所倡導的產業轉型，繁榮台灣的目標。

凱勝綠能為國內唯一使用鋁合金打造車體的大型客車廠商，且為接軌全球，更與亞洲唯一獲歐洲百年資歷商用車三大巨頭車廠認證的順豐客車合作，導入源自瑞士，通用於航太客機與軌道車輛的Co-Bolt4模組化鋁合金車體技術在國內打造，對國內車體技術帶來嶄新的視野；同時其二代全新電動巴士在底盤與動力系統為因應台灣公共運輸多元與通用化需求，並配合國內炎熱氣候，換裝上400匹馬力高性能馬達與國內唯一完整的主動式溫度管理系統的水冷式動力電池，並標配車道偏移、跟車過近警示系統，在性能與安全上可說是配備滿檔，同時挾其台灣地區銷售第一且廣泛分布並獲得使用的客運業者一致好評的優勢，凱勝綠能的產品可說是國內公共運輸電動化產品的首選。

交通部甫於去年底月提出交通科技產業政策白皮書草案，對於電動車產業更是一大利多，其2030年公車電動化政策，國內電動大巴未來約有1.6萬輛的需求，此外更結合智慧電動巴士發展政策，估計未來十年可提供5.6萬個工作機會，而凱勝綠能配合政府推動低碳公共運具，其高妥善率的電動巴士深獲客運業界好評，迄今創下電動公車銷售車輛數、營運里程、減碳量及促進電動巴士相關產業等多項全國領先記錄，即將投產的嘉義馬稠後電動車基地更是宣示凱勝綠能未來十年力拚自主化的決心。

(中時 )