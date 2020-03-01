大陸拍板修訂的新制《證券法》1日正式上路施行。新法從包含上市核准制朝註冊制的推行、強化仲介機構責任、提高違法違規成本、完善投資者保護制度等10方面強化基礎制度。市場人士指出，新證券法推出標誌大陸資本市場在市場化、法治化邁出堅實一步，預計註冊制的全面推廣將激發資本市場活力、增加IPO數量並強化投資者保護來淨化市場生態。

大陸此次《證券法》修訂歷時4年多，其中最被關注的就是「註冊制」的推行。與先前「核准制」主要區別在於，精簡優化證券發行的條件。過去舊核准制發行股票應具有持續盈利能力，但在註冊制下，則看重具有持續經營能力。

據《21世紀經濟報道》引述川財證券研究所所長陳靂說，註冊制的推動能提高資本市場運行效率，緩解之前IPO「堰塞湖」現象，並改善資本市場定價機制，引導「價值投資」。

另一個值得注意的改革則在對違法違法的罰則力道。平安證券首席經濟學家張明舉例，如果被判欺詐上市的話，過去罰金只有上市募集金額5％，但現在罰款可達募集金額1倍；又或上市公司高管進行虛假資訊揭露，罰款也從過去最多60萬元（人民幣，下同）拉高到1000萬元。

(旺報 )