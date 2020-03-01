苗栗市金龍街及巷道汰換管線工程3月2日起施工。（巫靜婷攝）

苗栗市金龍街及巷道汰換管線工程3月2日起施工。（巫靜婷攝）

為改善苗栗市金龍街、金鳳街、愛國路周邊巷道及勵志街，長期自來水管線漏水問題，台灣自來水公司第三區管理處苗栗營運所，從明日起至9月30日，每天上午8點到下午5點進行管線汰換工程，呼籲鄉親經過施工路段減速慢行，停水日期將另行公告。

苗栗市金龍街及巷道汰換管線工程3月2日起施工，範圍包含金龍街、金鳳街、愛國路（水源里、勝利里共2里）、勵志街及勵志街333巷（中苗里、玉華里共2里），將汰換直徑10公分及20公分的塑膠管，升級延性鑄鐵管，延長管線使用壽命，並降低破管率，水公司表示，完工後可提升供水穩定，避免管破影響用路安全。

第三區管理處指出，施工範圍內管線聯絡時，預計短暫停水1至2個小時，停水日期會另行公告，停水影響地區用戶需留意，提早儲水備用，並配合節約用水，小心火燭。另外，施工期間恐影響周邊用戶出入，呼籲用路人進入施工路段請減慢車速，維持交通安全。

(中時 )