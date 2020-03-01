新冠肺炎引發人心惶惶，高雄凱旋醫院發現，2月中旬過後，有部分原有焦慮症狀的民眾回診比例增高，大多接收太多新聞資訊，引發過度恐慌，而影響心情及睡眠品質。醫師也呼籲，盡量轉移注意力，鼓勵多到戶外走一走調適身心。

凱旋醫院成癮防治科主治醫師高維聰表示，原本有一些焦慮個案，受到疫情資訊影響，使得原本穩定的病況，又開始出現症狀，因此頻頻回診就醫，大部分主訴看太多新聞報導而忍不住去想。

高維聰提到，過去台灣民眾因為擔心被SARS感染，恐慌持續好一陣子，這次新型冠狀肺炎，全台瘋搶口罩現象，被媒體反覆與大量播送後，對閱聽民眾影響自然有不斷放大效果。

不過，他認為，現階段除極少數身受感染，或疑似感染而遭受隔離者外，絕大多數民眾是安全的，如何避免過度暴露在大量災難資訊的衝擊情境之中，保有正常作息與穩定心情則是自我保護的重要原則。

他指出，現代社會人際關係原已疏離、冷漠，受到疫情影響，人們更避免親密人際關係接觸，使脆弱的人際互動更加惡化，恐懼、壓力是焦慮症的禍首，疫情肆虐下，恐使憂鬱症及焦慮症這兩大心理疾病更為嚴重。

面對新型肺炎，他呼籲，除不可掉以輕心外，無論生理或心理層面，鼓勵自己與他人尋求專業人員的協助與建議是極有必要，也應讓家人或親友分享相關訊息並注意其身心狀況。

(中時 )