行政院發言人Kolas Yotaka今日下午接受電訪表示，行政院呼籲雇主不要雇用非法移工，並已指示勞動部、衛福部、內政部加強對合法、非法移工的管理處置，另外也會對全國移工加強宣導防疫措施。

台灣第32例新冠肺炎確診案例，是一名30多歲印尼籍非法女看護，上月該女得知確診後，於臉書直播發布消息，當時多家媒體報導並痛斥其散佈染病資訊行徑，甚至還用「在鏡頭前微笑搔首弄姿」等等聳動標題。

但在新聞發佈後，許多社會輿論紛紛對相關報導做出批評並認為，該名移工是透過直播向海外親友告知訊息，並故作樂觀希望家人不要為她擔心。而後新北市衛生局對此案也做出不罰裁定。

行政院政務委員林萬億今日表示，在抗疫期間，不宜討論移工到底是否合法，而是要趕快把這些移工都先納入防疫衛教體系，否則若因此出現防疫缺口，反而得不償失。

Kolas表示，有許多病患家屬在知情或不知情的情況下僱用了失聯移工做為看護，希望解決照顧病人的燃眉之急，這是真實發生在醫院裡某些家庭的現況。而行政院也再次呼籲雇主不要雇用失聯移工，立場並沒有改變。

(中時 )