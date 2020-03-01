新冠肺炎疫情擴大，意外帶動電動機車的整體銷售。電動機車 2 月份市佔率達到 11％，其中 Powered By Gogoro Network 電動車聯盟市佔達 10.51％，而 Gogoro 2 月份市佔與 1 月份相比則成長高達 190％，讓電動機車市場持續增溫。

觀察 Gogoro 各車款於 2 月份的銷售表現，於全民防疫期間，Gogoro 銷售表現較為突出的產品為 Gogoro 2 系列及 Gogoro 3 系列等長距離通勤車款，與 1 月份相比各大幅成長了約 385％ 以及 325％，在疫情期間逆勢成長，加上各地方政府補助陸續公告，消費者於年節假期後購入電動機車意願升高，帶動整體電動機車買氣。

除了眾多民眾由大眾運輸轉而使用電動機車通勤以外，Gogoro 也於門市嚴格執行防疫相關作業。Gogoro 資深行銷總監陳彥揚表示：「 為協助預防疫情傳播與擴散，Gogoro 於全台門市導入防疫措施，包含使用 70~80％ 濃度消毒酒精清潔車輛與展示品，且要求所有門市人員配戴醫療級口罩。同時也呼籲車主務必定期清潔消毒經常接觸的龍頭把手，並養成勤洗手的習慣，共同做好防疫措施。」

(中時 )