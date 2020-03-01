新天地教會的創始人李萬熙，將在當天接受新冠肺炎檢測。

根據《韓聯社》援引相關人士的話表示，李萬熙正在與當地一家公共衛生中心進行協商，以安排檢查的時間。

此前，新天地教會稱，李萬熙一直在靠近首爾、位於京畿道的家中進行自我隔離。韓國衛生當局認為，韓國超過一半的病例都與新天地有關。

韓國中央防疫對策本部3月1日通報稱，截至當天上午9時，韓國新增376例新冠肺炎確診病例，累計確診已達到3526例。

(中時電子報)