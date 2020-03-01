大陸新證券法正式生效首日，公司債公開發行率先實行註冊制。大陸證監會3月1日下午發布新規，明確「公開發行公司債券，由證券交易所負責受理、審核，並報證監會會履行發行註冊」的程序。隨後滬深交易所也相繼發布「公開發行公司債券實施註冊制相關業務安排的通知」（簡稱通知）。

界面新聞1日報導，3月1日起，申請面向普通投資者或者專業投資者公開發行的公司債，將由滬深交易所負責發行上市受理、審核，大陸證監會只負責發行註冊工作。

修訂後的「證券法」於3月1日正式生效。新法中規定公開發行證券實行註冊制，註冊制的具體範圍、實施步驟由大陸國務院另行規定。而根據大陸國務院辦公廳近日下發的新規，公開發行公司債券將自3月1日即行實施註冊制。

據滬深交易所通知指出，註冊制實施後，將不再區分「大小公募」債券，所有擬在交易所上市的公開發行公司債券均由滬深交易所受理、審核，審核通過後報送大陸證監會履行發行註冊程序，非公開發行公司債券仍按照現有規定執行。

公司債券公開發行條件也在通知中作出相應調整，新增「具備健全且運行良好的組織機構」的條件，刪除「最低公司淨資產」、「累計債券餘額不超過公司淨資產的百分之四十」等條件。另外，發行人公開發行公司債券，除符合證券法規定的條件外，還應當具有合理的資產負債結構和正常的現金流量。

公司債券申請上市交易條件中則刪除「公司債券的期限為一年以上」的內容，轉而由交易所對公司債券上市條件作出具體規定。申請文件、募集說明書內容與格式等內容仍按現行規定執行。

值得注意的是，公司債發行上市實施註冊制後，發行前端的發行人及證券服務機構責任擴大。通知中明確公司債發行申報的時候即納入監管。而發行人則作為資訊披露的第一責任人，交易所負責關注其是否具備發行、上市條件。同時重點以資訊披露審核為核心，督促其充分披露對投資者作出價值判斷，以及投資決策所必需的資訊。

(工商 )