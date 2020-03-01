國際2.1級頂尖賽事《國際自由車環台公路大賽》3月1日開戰，中華隊於2019首場飆出好成績，引爆國人關注，今年可望再創佳績。TVBS與國際自由車總會(UCI)合作，連續四年直播此國際賽事，電視台轉播技術純熟，也讓歐洲專業運動頻道EuroSport看見，首度跨國合作，每場比賽都將於歐洲進行90分鐘的LIVE直播，讓選手的英姿與沿途台灣美景被全世界的觀眾看見。

賽事全長713.26公里，共分為五站，從北到南，精采的比賽實況，由主播孫傳賢，賽評張壽生、楊東蓁，透過TVBS新聞YouTube頻道、TVBS 56頻道、食尚玩家粉絲團、緯來育樂台以及歐洲體育專業頻道EuroSport，多管道播放給全球車迷觀眾。

TVBS製播團隊克服全路線中各個屏障，在賽前勘查每個彎道和每個角落，總場勘路徑超過上千公里，以確保訊號能正常傳送。自由車環台賽全程轉播不僅拍攝選手賣力奮戰的模樣，也將沿途各縣市的美麗景點和國定風景區一併收納，播送給全球的觀眾和車友，進行城市行銷和旅遊宣傳。因應新型冠狀肺炎的疫情，主辦單位也呼籲有感冒症狀的民眾切勿到現場觀賽，建議待在家中收看轉播，一起為選手加油。

(中時 )