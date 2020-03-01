高醫為預防群聚感染，負壓隔離病房裝設非接觸式監控設備。（高醫提供／柯宗緯高雄傳真）

國內爆發首宗新冠肺炎醫院群聚事件後，高雄醫院防疫再升級。高醫負壓隔離病房1日宣布，啟動非接觸式監控設備，減少醫護人員及病人接觸；阮綜合醫院除負壓隔離病房外，再另規畫獨立感染及肺炎專區病房，以減少院內感染機會。

高醫資訊室主任莊仙妃指出，醫護人員在負壓隔離病房照顧確診或風險高疑似病人，其感染風險高，因此負壓隔離病房特別引進3項科技設備提供智能照護，包括非接觸式監控設備、平板電腦簽署同意書及視訊心理關懷等。

莊仙妃表示，這些設備用於遠端觀察病人體溫、心跳及呼吸等，透過熱點形成影像的方式照護，從螢幕上看不到病人的臉，既能保護病人隱私，更可減少醫護人員與病人間直接近距離接觸。

高醫負壓隔離病房護理長胡嘉桂表示，以往護理人員穿著防護衣帽全副武裝進入負壓病床，每天至少量測病人3次體溫，有了非接觸式監控設備後，可24小時隨時監測病人體溫。另外，平板電腦簽屬同意書以影音方式存檔，取代傳統病人紙本簽署。

阮綜合醫院指出，院內原有10床負壓隔離病房，另為可能社區感染做準備，再設立獨立專區隔離病房，區隔成過渡及一般隔離病房，5間過渡病房為獨立門禁，病房與其他棟沒有相通。

(中時 )