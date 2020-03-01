新冠肺炎（COVID-19）疫情在國際強勢升溫，目前日本境內確診人數達242例，死亡5例；韓國每日確診數更是瘋狂竄升，至今已累計3,500人確診，死亡17例。看似2國的疫情都相當嚴重，但不少民眾仍對指揮中心定調的疫情旅遊建議「霧煞煞」，到底從疫區回來要居家檢疫，還是自主健康管理？《網路溫度計》一張圖看了秒懂如何分辨。

目前疾管署公布的地區疫情資訊有2種，一種為「旅遊警示地區」，一種為「流行地區分級」。流行地區主要是提供給醫護人員作為辨別法定傳染病是否要通報的依據。目前新冠肺炎一級流行區有「大陸湖北省、廣東省、浙江省、河南省」「二級流行地區則是「大陸全境及香港、澳門。」

日本目前屬於「二級警示」，赴日民眾反台需「自主健康管理14天」；南韓屬於「三級警告」，赴韓返台民眾需「居家檢疫14日」。

旅遊警示則是提供給欲出國民眾的安排行程的參考，旅遊警示分為三級，級數越高代表風險越高。三級地區警告（Warning），目前有大陸、香港、澳門、韓國、義大利、伊朗，民眾避免至當地所有非必要旅遊；二級地區警示（Alert）有日本、新加坡，民眾至當地應採取加強防護措施；一級地區注意（Watch）則有泰國，民眾應遵守當地的一般預防措施。

至於從旅遊疫情建議地區返台，要做居家檢疫、居家隔離、或自主健康管理？疾管署最新（3月1日）規定如下：「三級地區警告」返國民眾必須做「居家檢疫14日」（自3月2日起伊朗也需開始實施）；「二級及三級地區」返台民眾則需「自主健康管理14天」。

所以目前日本屬於「二級警示」，赴日民眾反台需「自主健康管理14天」；南韓屬於「三級警告」，赴韓返台民眾需「居家檢疫14日」。依旅遊疫情建議來判斷最準確！

(中時電子報)