國內北部某知名醫院昨日爆發首起院內感染後，中央流行疫情指揮中心今(1)日宣布下周將開始輔導全國各醫院進行「分艙分流」新措施，全力避免院內感染爆發所帶來疫情擴散，確保國內擁有足夠的醫療資源對抗新冠肺炎。

衛福部醫事司司長石崇良今在中央流行疫情指揮中心記者會中表示，分艙分流的概念適用所有人員，包含病人是否有必要進入醫院，以及將醫院內的工作人員分層化，盡可能的縮小所有人員的工作範圍，其中包含醫療人員、清潔人員、傳送人員等，會由醫院評鑑及品質策進會進行輔導，最快下周開始。

石崇良說，由於各醫院的規模、硬體設施以及員工數目不同，因此會有實際執行上的些微差異，初步會從中型規模的醫院開始輔導，包含外包工作人員數量增加，工作內容小組化，還有院內動線等SOP，都會由醫策會的專家小組針對各醫院的狀況提供具體建議。

另外，為儲備山雨欲來的社區傳播疫情，國內隔離病床數量也將增加，石崇良表示，目前正在統計各醫療院所還能增加多少隔離病床，目前共規劃134間隔離醫院，新增的隔離病床會採通風、與其他區域分開的原則進行一人一室的管理，以備負壓隔離病床不足時使用。

石崇良強調，現在也在規畫擴大檢疫醫院以及檢疫場所，若在基層遇到疑似個案符合通報案例而必須採檢時，除目134家隔離醫院外，預計將擴大到200檢疫醫院，且為讓採檢地點更普及，整體量能更擴大，不排除也納入社區診所等醫療院所。

(中時 )