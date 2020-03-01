新北市要求各院嚴格實施感染管制，確實做好分流篩檢及分流收治，圖為三重聯醫外觀照。（新北市衛生局提供／許哲瑗新北傳真）

國內昨爆發首起院內感染，各醫院提升入院管制規定，新北市衛生局表示，新北市立聯合醫院三重院區作為應變醫院，即日起每1名住院病人限1名訪客探病，探病時間為上午11點11點半，以及晚間7點至7點半，且住院病人僅能有1名陪病者，所有訪客以及陪病者皆需登記入院。

新北市衛生局表示，上月22日市長侯友宜召集17家急救責任醫院召開應變會議，要求各院嚴格落實感染管制，確實做好分流篩檢及收治，呼籲醫院落實加強院內監測方案，保護醫病人員健康，同時藉由社區感染防疫演習，做好與民眾間風險溝通，齊心協力共同抗疫。

新北市衛生局長陳潤秋說，新北市立聯合醫院三重院區啟動院內感染管制策略，陪病或探病者皆登記並詢問TOCC（旅遊史、職業史、接觸史及群聚史），限制每床陪病人數為1名，每日固定時段開放探病外，對於探病者則採較中央要求更嚴格管制措施，每床以1人為限，全力防堵院內感染，力求守住防疫的最重要戰線。

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