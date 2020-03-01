旺旺集團2月初開始免費提供水神次氯酸水抗菌液供里長領取，發放給民眾，獲得熱烈迴響，有的里長一次跑2家業者，就是希望讓每個里民都能領到水神，另有里長大讚「水神次氯酸水比酒精更好用，能消毒又不傷肌膚」，里長們都很盼望旺旺集團能再舉辦第二波水神贈送活動。
板橋復興里長郭宗輝指出，「水神次氯酸水比酒精更好用，能消毒又不傷肌膚」，自己2月5號看到新聞後，立刻就準備桶子到土城加水站領取水神抗菌液，除了發給里民，還提供80公升的水神給榮民之家，讓他們能夠清潔公共空間。
郭宗輝說，他擔心里民沒有容器裝水神抗菌液，還另外增購2百多瓶噴霧罐，希望里民能夠一起維護復興里的衛生環境，同時也很感謝旺旺集團提供這個機會讓他為里民服務。
板橋聯翠里長吳麗梅表示，為了讓所有里民都能獲得水神抗菌液，她一天會跑2個加水站，一次領取100公升，並於周六統一發放，由於活動立意良善，就連志工都會主動幫忙，里民對於旺旺集團的水神發放活動皆給予正面評價。
土城日興里長吳信坪說，領取水神只是舉手之勞，卻能夠為國家防疫盡一份心力，對此甘之如飴；另除了發放水神抗菌液，吳信坪還會當場教導里民正確使用觀念，避免浪費。
土城埤塘里長邱顯俊表示，由於水神抗菌液極為好用，所以每次只要將水神領回里上廣播，大約1、20分鐘就會被領完；邱顯俊說，看見里民臉上的喜悅，便覺得一切辛苦都值得了，期盼旺旺集團還能續辦第二波水神發放活動，協助台灣民眾一起對抗新冠肺炎
日月光淨水業者洪先生表示，與旺旺集團合作發放水神抗菌液的活動獲得民眾熱情反饋，除了里長外，還有許多民眾主動到店內自行購買，很開心能有這個機會能與旺旺集團合作，一起協助台灣對抗新冠肺炎。
(中時 )
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