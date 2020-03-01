土城日月光淨水業者從活動以來已協助發放數萬公升的水神微酸性電解次氯酸水抗菌液，老闆洪先生表示，能為台灣盡一份心力，這點辛苦根本不算什麼。（張睿廷攝）

旺旺集團2月初開始免費提供水神次氯酸水抗菌液供里長領取，發放給民眾，獲得熱烈迴響，有的里長一次跑2家業者，就是希望讓每個里民都能領到水神，另有里長大讚「水神次氯酸水比酒精更好用，能消毒又不傷肌膚」，里長們都很盼望旺旺集團能再舉辦第二波水神贈送活動。

板橋復興里長郭宗輝指出，「水神次氯酸水比酒精更好用，能消毒又不傷肌膚」，自己2月5號看到新聞後，立刻就準備桶子到土城加水站領取水神抗菌液，除了發給里民，還提供80公升的水神給榮民之家，讓他們能夠清潔公共空間。

郭宗輝說，他擔心里民沒有容器裝水神抗菌液，還另外增購2百多瓶噴霧罐，希望里民能夠一起維護復興里的衛生環境，同時也很感謝旺旺集團提供這個機會讓他為里民服務。

板橋聯翠里長吳麗梅表示，為了讓所有里民都能獲得水神抗菌液，她一天會跑2個加水站，一次領取100公升，並於周六統一發放，由於活動立意良善，就連志工都會主動幫忙，里民對於旺旺集團的水神發放活動皆給予正面評價。

土城日興里長吳信坪說，領取水神只是舉手之勞，卻能夠為國家防疫盡一份心力，對此甘之如飴；另除了發放水神抗菌液，吳信坪還會當場教導里民正確使用觀念，避免浪費。

土城埤塘里長邱顯俊表示，由於水神抗菌液極為好用，所以每次只要將水神領回里上廣播，大約1、20分鐘就會被領完；邱顯俊說，看見里民臉上的喜悅，便覺得一切辛苦都值得了，期盼旺旺集團還能續辦第二波水神發放活動，協助台灣民眾一起對抗新冠肺炎

日月光淨水業者洪先生表示，與旺旺集團合作發放水神抗菌液的活動獲得民眾熱情反饋，除了里長外，還有許多民眾主動到店內自行購買，很開心能有這個機會能與旺旺集團合作，一起協助台灣對抗新冠肺炎。

(中時 )