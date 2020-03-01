花蓮慈濟醫院今宣布管制病房訪客新措施，3日起實施。（許家寧翻攝）

花蓮門諾醫院明天起實施管制探病訪客新措施。（許家寧翻攝）

新冠肺炎疫情昨起出現院內感染，花蓮門諾醫院、慈濟醫院自明後天起也加強入院人員管制措施，一般病房每天探病限2人、陪病者每床1人，一般民眾進入醫療院所前，需插健保卡確認有無疫區旅遊史，也鼓勵民眾多利用視訊探病。

門諾醫院自3月2日起，每名住院病人限2名探病者、1名陪病者，非探訪時段不開放訪客進入醫院，進入病房時需登記並填寫旅遊史，一般病房開放探訪時間為上午10時30分至11時、下午6時30分至7時；加護病房上午10時30分至11時、下午2時30分至3時。

花蓮慈濟醫院表示，3日起一般病房同樣每天開放二次探病時間，上午11時30分至12時30分、下午5時30分至6時30分，每名住院病人每次限2名探病者，陪病者每床限1名，其他如加護重症等病房每天只限一次探病時間，每次2人限30分鐘。

另陪病者需持陪伴證進出病房及醫院，訪客及陪病者進出病房，均必須於各入口處配合「健保卡查詢旅遊史」，確認14天內有無疫區旅遊史，並據實填寫「防疫資料表」等相關資料，探病時交給護理站留存；也請民眾減少至醫院探訪，以電話或視訊關懷病患。

(中時 )