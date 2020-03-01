陸劇《都挺好》以揭露關於贍養、重男輕女、親子教養等家庭問題，獲許多觀眾好評，3日起晚間10點在八大播出。倪大紅劇中詮釋令人好氣又好笑的任性老爸「蘇大強」，並挾著氣勢，在去年（2019年）上海電視節白玉蘭獎扳倒競爭對手陳坤、王凱等帥氣男星，贏得最佳男主角獎殊榮。倪大紅談及這角色：「這個父親很有意思，很有特點，也是家庭當中，應該普遍有的這樣一個父親，作為演員，我很喜歡這個角色，也願意去挑戰這樣的角色。」

《都挺好》倪大紅、姚晨。（八大提供）

倪大紅飾演的「蘇大強」，從前期的懦弱窩囊到隨著強勢老伴過世後，變得任性愛耍脾氣，一下子裝憂鬱，一下又呼朋引伴到家裡給子女添亂子，他細膩詮釋性格轉換的演技讓人驚嘆。倪大紅下戲後，透露角色心境：「他(蘇大強)覺得我現在這地位有點提升了，說話有點算數了，這人就膨脹了。」說起整部戲最吸引人的地方？倪大紅說：「可能大家會偶爾捕捉到，這跟我們家有點像、我跟我爸就這樣…」彷彿看到自家情景般的共鳴，成為觀眾看劇後討論的熱門話題。

《都挺好》倪大紅。（八大提供）

戲裡飾演二媳婦「朱麗」的李念是第二次和倪大紅合作，兩人上一回演戲的身分是夫妻，這次則是翁媳，李念透露因為倪大紅的聲音太有磁性，每次對戲時，光是聽他叫「朱麗」，就讓她害怕，還爆料戲裡一場因為想去美國投靠兒子，老父親無理取鬧倒趴在地上，喊出劇中金句「我想喝手磨咖啡」的橋段，其實是劇本上沒有，倪大紅神來一筆的即興演出。李念表示演員間都很保護這種臨場發揮，所以即使再好笑的情況也要忍住，不敢笑場，就怕一笑會破壞這珍貴的戲劇火花。

《都挺好》李念。（八大提供）

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