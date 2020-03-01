近日新冠肺炎疫情延燒。美國總統川普表示，只要伊朗開口求援，美國已準備好援助他們對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。

外媒報導，川普2月29日在華府附近召開的年度保守政治行動會議上表示：「如果我們能夠幫助伊朗人民對付這個問題，我們當然樂意之至…就等他們開口。我們會派優秀的專業人士過去。」

據統計，伊朗全國新冠肺炎死亡總數至今已達43人，是除了大陸以外，全球死亡病例數最多的國家。

美國國務院表示，已透過瑞士傳話，正式告知伊朗美方有意提供協助，不過並未詳細說明協助方式。由於美國在伊朗並無正式外交機構，因此透過中立、在伊朗設有使館的瑞士做為利益代表國。

美國於1980年與伊朗斷絕外交關係，2018年退出具重大意義的「2015年伊朗核協議」，恢復對伊朗的癱瘓性制裁措施，並於今年1月刺殺伊朗最有權力的指揮官蘇萊曼尼，兩國關係迄今仍處於緊張狀態。

(中時 )