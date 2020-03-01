民眾進入台中市府須量測體溫、酒精殺菌消毒手部等措施。（盧金足攝）

台中市府台灣大道市政大樓及陽明市政大樓，兩棟辦公大樓的員工與進出民眾，一天近萬人，市府祕書處表示，將強化台灣大道及陽明市政大樓防疫措施，除周一至周五上班日，進入市政大樓一律須量測體溫、酒精殺菌消毒手部等措施，2日起並限制部分出入口進出。

祕書處表示，配合防疫措施，自2日起，市府市政大樓開放進出的出入口包括台灣大道市政大樓惠中路及文心路1樓入口、惠中樓及文心樓B1川堂側電梯與B2惠中路及文心路側電梯；而陽明市政大樓為陽明街前門（北側）、後門（南側）與地下停車場出入口，盼藉由出入管制達到防疫目的。

台中市疫情應變指揮中心日前已提升至一級開設，防疫措施更加嚴謹，台灣大道市政大樓共15個一級機關，陽明市政大樓共12個一級機關，估計每日出入兩棟市政大樓的員工與民眾分別約6000人及3000人。

目前雖未強制出入人員佩戴口罩，但如量測體溫後發現，入府人員有超過額溫37.5度，將請其戴口罩並盡速就醫。

祕書處強調，開放的出入口進出時段並未調整，民眾可於周一至周五在上班時間入內洽公，員工則需攜帶員工識別證進出。

(中時 )