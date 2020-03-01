台中市府台灣大道市政大樓及陽明市政大樓，兩棟辦公大樓的員工與進出民眾，一天近萬人，市府祕書處表示，將強化台灣大道及陽明市政大樓防疫措施，除周一至周五上班日，進入市政大樓一律須量測體溫、酒精殺菌消毒手部等措施，2日起並限制部分出入口進出。
祕書處表示，配合防疫措施，自2日起，市府市政大樓開放進出的出入口包括台灣大道市政大樓惠中路及文心路1樓入口、惠中樓及文心樓B1川堂側電梯與B2惠中路及文心路側電梯；而陽明市政大樓為陽明街前門（北側）、後門（南側）與地下停車場出入口，盼藉由出入管制達到防疫目的。
台中市疫情應變指揮中心日前已提升至一級開設，防疫措施更加嚴謹，台灣大道市政大樓共15個一級機關，陽明市政大樓共12個一級機關，估計每日出入兩棟市政大樓的員工與民眾分別約6000人及3000人。
目前雖未強制出入人員佩戴口罩，但如量測體溫後發現，入府人員有超過額溫37.5度，將請其戴口罩並盡速就醫。
祕書處強調，開放的出入口進出時段並未調整，民眾可於周一至周五在上班時間入內洽公，員工則需攜帶員工識別證進出。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。