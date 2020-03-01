美國國家航空暨太空總署（NASA）表示，衛星影像顯示中國大陸上空的空氣汙染大幅降低，「至少有部分」要歸功於新型冠狀病毒疫情導致經濟活動放緩。

根據英國廣播公司（BBC）報導，NASA衛星圖顯示，今年大氣中的二氧化氮濃度創顯著下滑，係因中國工廠因為新冠肺炎停工所致。

二氧化氮是汽車及工業設施排放的有害氣體。NASA科學家表示，二氧化氮濃度降低，最早出現在武漢市附近，接著全中國大陸都有此現象。

NASA比較了去年 1、 2月與今年同期，發現空汙降低，時間上正好與大陸政府限制運輸及商業活動、封城隔離數百萬人的措施一致。

NASA哥達德太空飛行中心（Goddard Space Flight Center）空氣品質研究員劉菲（Fei Liu，音譯）在聲明中表示：「這是我首度因特定事件看到如此廣泛的地區出現這麼顯著的空汙降幅。」她曾在 2008 年金融風暴經濟衰退期間，觀測到二氧化氮濃度降低，但當時是漸進式降低。

劉菲說，今年空汙降低的幅度比過去幾年更大，持續時間也更長，「我並不覺得意外，因為全中國許多城市都採取了控制疫情擴散的措施」。

疫情導致經濟方緩，中國大陸2月製造業採購經理人指數（PMI），從1月的50跌到35.7，顯示疫情帶來的衝擊比2008年撼動全球的金融危機更大。但空汙卻也因此獲得改善，也算是因禍得福吧。

(中時 )