「國標舞天后」劉真因心臟主動脈瓣膜狹窄動手術，發生意外，目前已拆掉葉克膜改裝心室輔助器等待換心機會，至今已經第23天，親友殷勤期盼可以看到健康的她重回螢光幕，命理師妙心老師見辛龍願折壽換劉真的命，不捨決定曝幫助辛龍夫妻的方法。

劉真。（圖／資料照）

妙心老師表示，辛龍的八字屬水，本來2020庚子年原本是一個貴人相助的流年，但是非常不巧的是，他正好從去年開始大運流年丁未開始走正財，對於他來說正財指的就是老婆劉真，本身命格有比劫，碰到正偏財時就有擔心老婆的事情發生，地支又合配偶宮，難怪劉真會出現這狀況。

劉真八字屬丙火帶七殺正印，猶如大家看到是一個自律嚴謹，道德觀良好，又非常要求自己又漂亮的女生，八字屬火本身就容易有先天的心臟問題，而且大運走反吟伏吟，就很容易有哭笑不的事情發生，影響到疾厄宮，也就是身體健康的部分。今年庚子流年，又合掉他的正印，正印代表的是貴人，剩下七殺就容易有災難，而且地支子午衝，一衝之餘，所有日積月累的病痛都壓制不住了。

妙心老師透露救劉真方法。（圖／妙心老師提供）

妙心老師也表示，私下已為他們兩個做了保生大帝祈福煙供，希望劉真能早日康復，辛隆一家三口能早日團圓，另外建議辛龍或親友可為劉真做煙供祈福，除了做化解冤親債主的煙供祈福、化病邪煙供祈福，還可以做求貴人祈福煙供，有了貴人就能找到好的醫生，尤其今年2020庚子年合走了她的貴人，貴人煙供變得更加重要。

(中時電子報)