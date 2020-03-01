中央流行疫情指揮中心表示，伊朗近期COVID-19(新冠肺炎)病例數及死亡病例快速增加，即使起提升伊朗旅遊警示至第三級：警告，民眾非必要勿前往。台灣也自3月2日零時起，14天內有伊朗旅遊史者（不含轉機），入境後需居家檢疫14天。

指揮中心指出，伊朗確定病例數已達593例，43例死亡，為中國以外死亡病例數最多之國家，評估已有社區傳播，該國已輸出上百例病例至全球17國。

因應國際新冠肺炎疫情發展，指揮中心目前已將中國大陸（含港澳）、韓國、義大利、伊朗列為旅遊疫情建議第三級警告；日本、新加坡列第二級警示；泰國列第一級注意。指揮中心將嚴密監控疫情變化，隨時調整防治策略及旅遊疫情建議等級。

外交部表示，新冠肺炎在伊朗疫情持續惡化，根據世界衛生組織東地中海辦公室最新統計資料，截至今2月29日已知593人確診，43人死亡，並且輸出近百病例至其他17國，為中國之外最嚴重的國家之一。 為因應伊朗疫情發展，鄰近伊朗之土耳其，巴基斯坦等國家均已採取關閉陸路邊境措施，且土耳其、卡達、科威特、伊拉克以及阿聯酋等航空公司均已宣布停飛伊朗航線，外交部因此提升伊朗旅遊警示燈號為紅色，建議國人不宜前往商旅，目前滯留旅客宜儘速離境，並提醒國人注意旅遊安全。

外交部呼籲在伊朗境內的國人，請遵守當地防疫規定，注意自身健康維護。在伊朗期間，倘遇有緊急情形需要協助，請即聯繫我國駐杜拜辦事處24小時緊急聯絡電話：971-50-645-3018，或外貿協會駐德黑蘭臺貿中心(電話:98-21-8879-4243)，或請國內親友撥打外交部24小時「旅外國人緊急服務專線」：886-800-085-095，以便即時提供協助。

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