南韓新天地教會被指為該國新冠肺炎疫情大幅擴散的關鍵，該教會的國際部門主管金信昌（Kim Shin-Chang，音）今天告訴美國有線電視新聞網（CNN），否認該會要為近來疫情大爆發負責，指責當局企圖「誇大」新天地與疫情間的關係，好推卸責任。

南韓當局表示，目前確診案例一半以上都來自新天地信徒，法務部上周也公布，有42名新天地成員曾自武漢來到南韓。

但金信昌說，該會成員完全配合政府。他告訴CNN，該會的武漢分支有357名成員，但自從去年11月以後，這些人沒有自武漢到南韓的旅遊史。

金信昌說，疫情是從去年12月開始爆發，因此根本沒必要去檢測該會成員去年7月的旅遊史。「這只會讓我懷疑，政府是否意圖誇大二者間的關係，或者可能想把責任賴給新天地。」他說，我想要問法務部，他們怎麼不去檢驗去年7月以來，從武漢到我國的所有韓國與大陸公民？為何只公布新天地42人這數字？」

金信昌為了該會帶給韓國民眾的憂慮表達歉意，但堅稱新天地完全開誠布公，「我們關閉了所有辦公室子預防進一步擴散…我們的行政程序也因為所有成員，都確實在家自我隔離，而受到延宕。我確信我們有些地方可以做得更好，但我們已經盡了最大努力。」

(中時 )