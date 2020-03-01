新冠肺炎疫情全球發燒，台灣確診個案持續增加，金門縣府教育處今（1）日宣布在4月底以前，全面暫停國中小（含幼兒園）赴台、出國校外教學與畢業旅行活動。

教育處長羅德水指出，近日台灣出現本土案例，疫情尚未有減緩趨勢，該處為落實校園防疫，在與各國中小校長、幼兒園園長線上會議後，基於金門地區尚無確診病例，但台灣疫情趨於嚴峻的考量，決議4月30日前暫停地區學校赴台、出國的校外教學與畢業旅行活動。

至於赴台的相關研習、會議和競賽活動，則交由各校自主決定，自行做好風險管理與應變機制，以維護師生健康。

另外，針對各校的校內或金門地區跨校活動，也由各校考量活動性質、參與人數，做好風險評估和控管，以及溝通與應變計畫，決定活動辦理形式或延後、取消活動。

羅德水強調，該處將視疫情發展，隨時檢討修正因應對策，以落實校園防疫，確保師生的健康。

(中時 )