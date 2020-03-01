罷韓團體發揮創意，以《杯底毋通飼金魚》歌曲，搭配罷韓募款小物《喝罷系列酒杯》發行新音樂短片，目的是為了諷刺高雄市長韓國瑜在228追思會上致詞時口誤。作家洛杉基在臉書為韓國瑜打抱不平，哪個政治人物不會有口誤？蔡英文連英文字都拼錯，值得拿來大做文章嗎？不需要一再拿人家的口誤做藉口，讓人瞧不起！

罷韓團體發揮創意，以《杯底毋通飼金魚》歌曲，搭配罷韓募款小物《喝罷系列酒杯》發行新音樂短片，目的是為了諷刺高雄市長韓國瑜在228追思會上致詞時口誤又將時空錯置講了日據時代出身高雄的農運領袖簡吉老師抗爭的故事。

根據《中國時報》報導，中Wecare發起人尹立、罷韓領銜人陳冠榮、台灣基進新聞部副主任張博洋三人以詼諧有趣的方式呈現，更變裝為三大男高音來代言「罷杯」，此外也帶大家了解《杯底毋通飼金魚》當時的背景故事。

尹立表示，所謂理念型商品就是必須要跟罷免相關符號、意象做高強度的連結，像他們近期販售的「罷杯」，已經賣出上百組，更特地出了一支代言影片，用《杯底毋通飼金魚》作為主題曲，諷刺韓市長228追思會致詞時口誤之外又提到幾乎與228不相關的簡吉老師，因此，他們要讓大家知道這首歌才真的跟228有關係。

對此，作家洛杉基在臉書為韓國瑜打抱不平，罷韓團體抓住韓國瑜的小口誤，以《杯底毋通飼金魚》歌曲，搭配罷韓募款小物《喝罷系列酒杯》發行新音樂短片，目的是為了諷刺高雄市長韓國瑜在228追思會上致詞時口誤，又將時空錯置講了日據時代出身高雄的農運領袖簡吉老師抗爭的故事。

洛杉基指出，韓國瑜專心市政、又被譽為抗疫最努力的市長，還不斷擴大農漁產品外銷，罷韓團體實在找不到執政上的漏洞，只好拿人口誤來惡意攻擊。

洛杉基認為，哪個政治人物不會有口誤？蔡政府從上到下，哪個沒有？ 蔡英文連英文字都拼錯，值得拿來大做文章嗎？不需要一再拿人家的口誤做藉口，讓人瞧不起！

(中時電子報)