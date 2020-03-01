《無心法師3》3日晚上8點首播，該系列捧紅男主角韓東君，一連擔綱三個系列的男主角，被封是「不老法師」。他曾透露，自己原在加拿大念書，因演出《溫哥華醬油樂隊》一片，開啟對於演戲的熱愛，因而違背家人給他安排的道路，一腳踏入演藝圈，偶像是成龍，會一直注意他的相關報導，和蒐藏他的影視作品。

韓東君主演《無心法師3》。（WeTV提供）

談及從影以來最挑戰時刻？他透露曾在拍《無心法師》系列時，要與蛇親密接觸，拍攝的第一天就被牠給咬了，「牠30公分長，咬了我就更怕。」接下來拍攝，我表面裝得很鎮定，內心也不斷告訴自己要克服，「畢竟牠咬過我一次。」

《無心法師3》背景以唐朝為開端，講述民間捉妖故事，關注人間百態與小人物的悲喜，並將懸疑、恐怖、動作、搞笑等元素的融入，韓東君在《無心法師3》與陳瑤組「無情CP」，兩人在先前釋出的預告之中，雪天嬉鬧、甜蜜對視等情節狂撒糖，勾起曖昧的粉紅泡泡，再加上深情吻戲、背後環抱等樣樣來，網友直呼：「簡直在吃全糖的春酒！」

陳瑤與韓東君在《無心法師3》組無情CP。（WeTV提供）

此外，韓東君與陳瑤接連主演三個系列，兩人先前沒被湊成CP，此次將有感情線，陳瑤在劇裡甜說：「是你給我打開嶄新的世界，只要有你在身邊，不管在哪都是幸福的。」網友笑稱這是另類的「三生三世情」。

(中時 )