劉真2月初因主動脈狹窄置換瓣膜手術入院台北榮總，手術一半心跳停止，只能裝上葉克膜搶救，目前正在等待心臟移植。今（1日）吳宗憲錄製中天《小明星大跟班》被問到劉真現狀，透露台灣一年大概有300多個大體捐贈、心臟移植100多個，「她排隊就有配對的機會」。

辛龍上月28日打破沉默發聲，祈求外界為劉真集氣、度過難關，吳宗憲也坦言辛龍狀態非常不好，「重新體悟一下人生，這個就是一如四季的輪替，都是很自然的，只是我們面臨這些的時候還是有喜怒哀樂。」至於劉真是否已經清醒，吳宗憲表示，「就辛龍寫的，躺在那邊孩子的聲音，媽媽聽到流眼淚，大概是一個這樣的狀況。」他直言排換心手術沒有特權，排隊主要意義是有配對的機會，「所以是有機會的，我們永遠不會絕望，心存希望」。

吳宗憲坦言辛龍狀態不好。（圖／中天提供）

辛龍現在演藝工作全面停工，還得照顧4歲女兒霓霓，吳宗憲說：「我會一直給他力量，現在就是等待，她進醫院每一秒都是關鍵時刻，我們不是神，唯一能做的就是禱告，如果說有什麼巨大變化，要怎麼去說還是要看辛龍哥那邊。」

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(中時電子報)