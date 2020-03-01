九族文化村櫻花祭，咖啡與文學對話。（九族文化村提供／廖志晃南投傳真）

228連假，九族文化村湧進賞櫻人潮，還有詩人雅士齊聚，進行咖啡與文學的對話，更顯悠適閒情；九族櫻花祭緊接著是第2波富士櫻登場，今年繁花勝往年，預估花期將延續1周。

因為新冠肺炎疫情，許多人從過年迄今鬱悶1個月，228連假終於爆發賞櫻人潮；魚池鄉公所、魚池鄉農會和九族文化村，在九族櫻花祭舉辦小農市集，推廣魚池鄉農特產三寶加一咖，還有咖啡與文學的對話，12位詩人包括李長青、林靈歌、吳東晟、愛羅、張台瓊、謝筠、方耀乾、陳皓、許赫、方群、解昆樺和大可，在花下談詩，賞花品咖啡；魚池鄉農會理事長劉啟行、魚池鄉公所觀光課長王亭懿都出席盛會。

九族文化村經理黃瑞奇表示，目前八重櫻慢慢進入尾聲，富士櫻則是盛開期，園區約200公尺長的櫻花大道，洋溢粉紅色的浪漫，而且，今年富士櫻花況勝於往年，預計花期還有1個星期，請大家把握賞花時機，錯過就要再等一年了！而且，雖然疫情緊張，但是在九族文化村不僅開闊、還有森林密布的大自然，吸收芬多精、負離子，對身體健康更有幫助。

(中時 )