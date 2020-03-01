新冠肺炎漫延之際，漸有正面消息傳出，一名98歲的新冠肺炎危重症患者1日從武漢雷神山醫院康復出院，這是目前已知的大陸最高齡危重症康復患者。

據《新華社》報導，98歲的胡婆婆家住武漢市江岸區，2月初出現高燒，55歲的女兒丁女士陪她到醫院檢查，雙雙確診為新冠肺炎。2月13日晚，母女二人被救護車同時轉送到武漢雷神山醫院。

醫護人員指出，胡婆婆入院當天高燒達40攝氏度，經監護照料3天後體溫恢復正常。胡婆婆還出現心肺功能障礙，被確診為危重型新冠肺炎。醫護人員給予抗感染、抗病毒等藥物治療，還採取補液等營養支持。經多日治療，胡婆婆病情逐漸好轉，增加營養品供應，恢復身體抵抗力。

3月1日上午11點，胡婆婆和女兒雙雙康復出院，獲頒發出院證明，並贈送鮮花。截至3月1日，雷神山醫院累計出院患者近200人，目前雷神山醫院住院患者千餘人。

(中時電子報)