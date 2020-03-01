108學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級首度增加6強複賽，讓籃球女孩們多了一階段賽事展現球技，衛冕軍佛光大學首戰81比55輕取台灣大學，賽後教頭許淑淨透露，原本球隊要在2月前往日本進行移地訓練，可惜因為新冠肺炎疫情影響，在出發前一天緊急取消，這段期間改透過和甲組球隊友誼賽磨練，也收到不錯效果。

許淑淨表示，原本要在HBL 8強賽那周去日本移訓，不過因為日本疫情也相當嚴重，討論、考慮過後，在出發前一天忍痛取消，「我跟球員當然會有點失望，因為我們缺少一次可以汲取經驗的機會，不過健康還是最重要，也還好沒有去，不然回國後也可能擔心健康管理或檢疫問題。」

許淑淨補充，臨時無法和日本球隊交流，改找國內甲組球隊打友誼賽，來提供大專球員另一種學習，「佛大女孩們看到學姊可以傳出一些我們意想不到的球，我也藉著這些練習賽出些難題讓球員嘗試解決，這些挑戰幫助我們產生更好的化學效應。」

上次預賽面對台大，佛大以12分之差獲勝，這次勝分則提升到26分，許淑淨回應：「這是我接佛大兵符第一季，預賽時我跟球員還在熟悉彼此，現在大家合作更有默契，才會讓勝分增加。」

佛大劉昕妤在友誼賽時鼻樑骨折，今天比賽帶著透明保護面具上場，攻下9分、13籃板，隊友王竫婷贊助20分；台大吳瑋如、許庭瑜各獲16分。

UBA公開女一級之前的賽制是預賽打完產生4強決賽隊伍，本季增加了6強複賽，6隊在5天密集出賽5場，依照戰績產生4強，許淑淨、台北市大教頭錢薇娟及台灣師大總教練梁嘉音都肯定新賽制，認為國內女籃比賽少，可以多一個階段讓球員增加實戰經驗也不錯。

(中時 )