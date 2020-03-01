調查局追查新冠肺炎假訊息，發現大陸網軍近期在網路社群散布假息訊息的樣態、規模與散布速率均大幅提升，且手法變化多樣，大陸網軍已計畫製作台灣政府機關「假澄清」新聞、或將政府機關公告截圖後，竄改成簡體字，進行「抹泥巴」作戰，讓民眾難以分辨。

調查局指出，大陸網軍近日發現台灣已用媒體對其創造之假訊息作出澄清及警告，若套用原模組創造新假新聞，誤導台人成效不彰，現已計畫對台灣政府有關正式公告進行變造，從事「抹泥巴」作戰。

調查局分析對岸網軍的2種假訊息可能操作手法：1. 製作假澄清新聞，針對台灣政府機關正式公告之訊息，作出「假澄清」動作，讓正式公告被誤認為大陸網軍創作之假新聞。2. 製造假疑點破綻，對台灣政府機關正式公告之訊息進行截圖，並將其中繁體字體竄改成簡體字體，再透過假帳號攻擊抹黑為對岸創造之假訊息，一樣達成讓正式公告被誤認為大陸網軍創作之假新聞效果。

調查局說，近期假訊息多由大陸社群媒體起源，再透過臉書假人頭帳號至網路社群及媒體臉書頁面進行散布，導致民眾誤信而轉載至個人臉書及LINE等社群。

(中時 )