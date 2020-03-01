韓國新冠肺炎疫情嚴峻，確診病例突破3700例。韓國政府已要求民眾避免聚集，當地教會紛紛取消今天禮拜或改線上舉行。韓國政府今（1）日首度證實，傳染情況最嚴重的新天地教會有部分成員曾經前往中國大陸武漢，新天地教會在武漢也有分會。

根據中央社報導，韓國疾病管理本部今天首度證實，新天地教會部分成員曾在一月到過疫情發源地中國大陸湖北省武漢市，但目前還不清楚人數有多少，也不確定是否和韓國爆發的疫情有關。

韓國大多數確診病例，都和大邱市新天地教會分會的一名成員有關，新天地教會在武漢也有分會。

韓國昨天新增813例新冠肺炎確診，創疫情爆發以來單日新高，並這使得韓國成為中國大陸以外疫情最嚴重國家。今天又新增586例，累計來到3736例；死亡則增加1例至18例。

韓國衛生當局先前警告，由於抗疫正處於「關鍵時刻」，本週末民眾應避免參加宗教禮拜和政治活動，並待在家中不要外出。因此韓國教堂今天紛紛關閉，許多改採線上禮拜。

韓國天主教教會決定，今天在全國1700多個地點的彌撒活動停止舉行，為韓國天主教教會創立236年來首見。此外，韓國大型基督教教會今天改採線上舉行禮拜，韓國的佛教寺廟也紛紛取消活動。

韓國最大教會「汝矣島純福音教會」（Yoido Full Gospel Church）今天便將一場布道大會拍成影片，放在YouTube供56萬名教徒觀看。但這場布道會只搭配小型唱詩班，而非原本的200人唱詩班和60人管弦樂團。

(中時電子報)