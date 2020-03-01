今年清明節連假從4月2日至5日，共4天，高速公路局考量部分民眾會提前掃墓，今日公布疏導措施將從連假前兩周開始算起，也就是3月21日至22日、28日至29日，將採單一費率再7折，鼓勵民眾提前掃墓，分散連假車流，4月5日收假日當天，暫時收費時間延長至上午10時。

高公局表示，連假期間，國道交通量為平日的1.5倍至2倍，呼籲用路人多遵循國道分流原則「南北長途走國3、台61、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸」，以利整體行車順暢。

在收費措施部分，3月21日至22日、28日至29日兩個周休，採單一費率再7折，4月2日至5日採單一費率，且2日至4日，每日0至5時暫停收費，5日0至10時暫停收費。

在高乘載管制部分，3月22日及29日14至21時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等交流道北向；4月2日7-12時，國1內湖至頭份，含高架堤頂、環北及機場系統，國3木柵至香山各交流道南向；2日至3日每日7至12時，國5南港系統、石碇及坪林交流道之南向，4日至5日每日14至21時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道均實施高乘載管制。另，國5北向高乘載結束時間視交通狀況機動調整。

入口匝道封閉方面，4月2日至3日，每日0至24時，封閉國1平鎮系統南向入口及埔鹽系統南向入口；4月4日0至24時，封閉國1虎尾北向入口及埔鹽系統北向入口、國3名間雙向入口、中興系統及西濱北向入口。另有開放路肩、入口匝道儀控、國5北向交通機動開放宜蘭至頭城段大客車通行路肩及主線儀控等。

(中時 )