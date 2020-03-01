台中市90歲陳姓老翁日前到台中公園散步，獨自坐在側門入口花圃石椅旁，市警二分局公園派出所警員余珮毓巡邏發現，直覺老翁疑似有失智情形，將老翁帶回警所，發現其手戴「愛的手鍊」，並聯絡家屬前來，細細手鍊果然奏效，成功助其返家。

陳姓老翁向員警表示，他住光復國小附近，正在等兒子來接他，但對談間發現老翁文不對題，可能有失智情形，還好發現老翁手上掛有防走失手鍊，立即將他攙扶回所，因老翁全程使用台語，但女警台語「不輪轉」，雖雞同鴨講但也成功回到派出所等待老翁家人。

老翁兒子趕到派出所，表示從家中監視器發現老翁午後就自行從太平區的住家離開，便再也沒有回家，因擔心年邁的父親遭遇意外，讓他非常擔心，一接到警方的電話瞬間放下心中大石，老翁兒子表示，父親之前也有過幾次失蹤紀錄，所以幫他申請了防走失手鍊，還好警方細心觀察，恐怕父親不知流浪到哪去了。

(中時 )