五股環保藝術新「垃」園。(五股區公所提供╱吳亮賢新北傳真)

新北市長侯友宜今(1)日前往五股垃圾山視察綠美化成果，與環保藝術家鄭炳和（右）及裝置藝術合影。（吳亮賢攝）

新北市長侯友宜今(1)日前往五股垃圾山視察綠美化成果，與文化大學景觀系師生合影。（吳亮賢攝）

為整頓五股垃圾山，新北市推動「擴大五股都市計畫案發布前試辦計畫」，優先活化公有地並清整綠化，新北市長侯友宜今(1)下午特別至中興路3段一帶視察，原先的2處雜亂荒地，如今搖身一變為綠美化公園，成為當地民眾新興休憩場所。

五股垃圾山因受限洪水平原管制規定，發展停滯，土地遭任意丟棄垃圾、違章廠家林立，成為衛生與治安死角，為此新北市去年9月起推動「擴大五股（部分更寮及水碓地區）都市計畫發布前試辦計畫」，於公有地留設開放空間及環境綠美化。

侯友宜表示，「五股垃圾山整頓，我們永不妥協」，非法佔有國有地的2.75公頃，去年底已全部拆除，活化後的中興路以北景觀綠地，特別請環保藝術家鄭炳和，以廢棄鐵器製成裝置藝術，打造成五股環保藝術新「垃」園，另一塊則由文化大學景觀系師生，設計為「竹，郵樂」綠地，未來共計做出5塊的公園綠地，還給五股人好的環境。，

新工處指出，中興路以北約2.75公頃，將分為五大區域逐段改善，目前第一區域（約7千平方米）及第二區域（約3千平方米）已完成綠美化，另中興路以南中央軸帶，為貫穿既有道路之主要通路，共分3階段闢建，將施作8公尺道路、綠化周邊區域，並設置排水系統，於中央軸帶旁興建面積約2958平方米的清潔隊廠區。

此外，侯友宜也指示市府團隊評估塭子圳增設跨堤人行景觀橋，聯絡塭子圳兩側（洲子洋重劃區及試辦計畫區）區域均衡發展，提升五股居民生活品質，健全當地都市機能。

(中時 )